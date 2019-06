Petizione per la Palmaria: "Toti vuole una Capri ligure"

Golfo dei Poeti - "L'isola Palmaria è attualmente ancora intatta e naturale. Il presidente della regione Liguria Toti vorrebbe trasformarla in una Capri ligure, facendo si che l'ecosistema della stessa venga rovinato da cemento e turismo d'élite, facendo così gli spezzini e il turista con pochi soldi non avrebbe più la possibilità di accedere alle bellezze naturali dell'isola". Questo il testo della petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org per dire no al Masterplan scelto per riqualificare l'isola. L'iniziativa in poche ore ha superato le mille adesioni.