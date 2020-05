Petizione online per "esonerare" Porto Venere dal versamento del contributo di solidarietà

Golfo dei Poeti - Una petizione su change.org per chiedere l'intervento del governo affinchè i comuni che contribuiscono maggiormente al Pil turistico vengano esonerati dal contributo di solidarietà. Il testo verrà pubblicato tra qualche giorno ma è stato anticipato oggi pomeriggio dal sindaco Cozzani nel corso della riunione con i commercianti: “Porto Venere non ha mai fatto mancare il suo contribuito al fondo di solidarietà versando 800mila euro. Vista la situazione globlale chiedermo di incontrare il governo per essere esonerati. Faremo una petizione su Change.org e parteciperanno anche i comuni definiti 'Gioielli d'Italia' che contano Amalfi, Positano, Canazei. Il nostro sarà un appello accorato. Cito solo un dato: il Comune di Porto Venere per questa situazione perderà 2milioni di euro di getito ”.