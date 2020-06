Pedoni in carreggiata, a Lerici è scontro

Golfo dei Poeti - No, il lungomare di Lerici così organizzato non va, è pericoloso. Sbagliato, è in condizioni di sicurezza e va organizzato così in ossequio alle linee guida anti Covid-19. Queste in estrema sintesi le posizioni, rispettivamente, della minoranza consiliare lericina e dell'amministrazione comunale unita alla maggioranza che la sostiene. Il confronto si è apertamente dipanato stasera in commissione viabilità, alla presenza dei consiglieri d'opposizione De Luca, Fresco, Mauro e Ornati, del sindaco Paoletti, dell'assessore Russo e del capogruppo di maggioranza Carnasciali. Com'è noto, l'attuale situazione prevede che la carreggiata sia destinata solo per metà al traffico veicolare (a senso unico, direzione San Terenzo), mentre l'altra metà è dedicata al transito pedonale, come anche la passeggiata (con opposti sensi di marcia).



“C'è un problema di sicurezza a tenere i pedoni in carreggiata, vicini ad automobili e mezzi pubblici – ha esordito Fresco -. Non sono certo birilli e new jersey a proteggerli. Io con le mie nipotine a passeggio nella sede stradale non ci vado. Oggi la situazione è diversa rispetto al periodo del lockdown. Proponiamo all'amministrazione di valutare, come anche chiesto dal consiglio di Comitato di frazione di San Terenzo, di riportare i pedoni interamente sulla passeggiata. Sono pronto a rivolgermi al prefetto per avere il suo parere in merito all'attuale scelta di Palazzo civico”. Temi condivisi dal capogruppo Ornati, che ha altresì rimarcato “come di sera, quando il lungomare spesso è molto affollato, la situazione si fa ulteriormente preoccupante visto il calo della visibilità”. Le zone ritenute più a rischio sono le curve in prossimità del Lido e del Colombo. “Giusto adoperarsi perché le persone non muoiano di Covid-19 – ha detto la consigliera Mauro – ma i cittadini vanno preservati da tutti i pericoli, non solo dal contagio”. Gli esponenti dell'opposizione hanno altresì rimarcato che “se volete far rispettare il distanziamento, allora sia ovunque – come precisato dalla De Luca -, anche, ad esempio, in Via Roma o in occasione del mercato del sabato”.



Su quest'ultimo punto, la parte di governo ha evidenziato la differenza tra “il mantenimento della distanza e il rispetto delle regole da parte dei cittadini e la messa in condizione degli stessi, come accade al mercato e in Via Roma, di tenere il distanziamento sociale”. Il primo cittadino – che ha promesso un sopralluogo al mercato -, sul tema nodale della commissione è stato netto: “Parlate di una situazione migliorata, ma a me non interessa il quoziente virale, mi interessa il fatto che ci siano linee guida regionali da rispettare e applicare – ha affermato -. Abbiamo preparato il territorio in modo che quando ci sono 5mila persone sul lungomare non debbano fare a spallate. Aprire la passeggiata? Se la apro, devo chiuderla la sera stessa, non c'è spazio. Se volete, scrivete alla Regione e dite che voi non volete le norme anti distanziamento. I pedoni in carreggiata sono al sicuro: c'è il limite dei 20 all'ora, gli autisti Atc sono stati adeguatamente istruiti, ci sono i new jersey e ne saranno messi altri, sarà rafforzata la segnaletica, c'è il controllo della Municipale. Volete rivolgervi al prefetto? Il prefetto ci ha fatto i complimenti per come ci siamo comportati a tutela della salute pubblica. Non voglio un altro 8 marzo a Lerici”. E quando Paoletti ha sottolineato che “stiamo tenendo aperta Lerici nonostante il Covid”, Fresco ha ribattuto “mica solo Lerici, è aperta tutta Italia, è aperta Spezia”. “A me Spezia non interessa – ancora il sindaco -, se vi va bene una gestione come quella di Spezia, a noi no”. In merito alle critiche del consiglio del Comitato di frazione di San Terenzo, il primo cittadino ha affermato che “abbiamo fatto una riunione con il Comitato ed erano d'accordo con la soluzione adottata. Se vogliono organizzino un'assemblea e chiedano alla gente cosa ne pensa. Ciò non toglie che la decisione finale spetti al sindaco, perché poi in procura devo andarci io, non Ceretti (presidente del Comitato, ndr)”.