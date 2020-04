Passeggiate sul lungo mare ancora off limits per i residenti delle frazioni

Golfo dei Poeti - QUI L'AGGIORNAMENTO DELLA NOTIZIA DOPO L'EMANAZIONE DI UNA NUOVA ORDINANZA





Cambiano le regole per l'attività motoria a Lerici in virtù di una nuova ordinanza comunale che va a recepire, e ad adattare, l'ordinanza regionale in vigore da oggi. Ora nel territorio comunale lericino , si legge nel provvedimento siglato dal sindaco Paoletti, le attività motorie e all’aria aperta e le passeggiate all’aria aperta sono consentite, come detta l'ordinanza totiana, dalle 6.00 alle 22.00. Le passeggiate all’aria aperta sono consentite all'interno del territorio del comune di Lerici senza limiti, con queste eccezioni: non è consentito ai residenti o dimoranti nelle frazioni diverse da Lerici capoluogo e San Terenzo percorrere il lungomare Lerici – San Terenzo; non è consentito, nel passeggiare, percorrere i centri abitati diversi da quello di residenza o di abitazione.



Per quanto concerne passeggiate all'aria aperta, corsa, bici, pescasportiva, sgroppate a cavallo, l'ordinanza lericina precisa che è vietato utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati per spostarsi al fine di raggiungere i luoghi dove dedicarsi a tali attività “fatto salvo si tratti di raggiungere il ricovero di cavalli”, e nello svolgerle è sempre vietato “formare crocchi e utilizzare sedute”.

Paoletti aggiunge poi che “sul lungomare Lerici – San Terenzo le passeggiate all'aria aperta di cui al punto […] possono essere svolte solo in maniera individuale rispettando in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro anche tra residenti nella stessa abitazione”, stringendo quindi rispetto all'ordinanza regionale che autorizza il gomito a gomito con i coinquilini.



L'ordinanza diramata dal sindaco di Lerici aggiunge un'ulteriore serie di regole: “i pedoni nello spostarsi su vie o strade dotate di marciapiedi sui due lati, utilizzino sempre il marciapiede di destra rispetto al senso di marcia; percorrendo l’unico marciapiede disponibile tengano rigorosamente la destra e curando di rendere agevole il passaggio di chi si incontra; percorrendo tratti regolamentati per consentire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro previste dalla vigente normativa, si rispetti la segnaletica disposta utilizzando sempre tra i due spazi quello alla destra rispetto al senso di marcia oppure i sensi unici pedonali disposti nelle vie meno ampie ("verrà posta in opera segnaletica nelle vie non sufficientemente larghe che imporrà il senso unico di percorrenza", ha spiegato il sindaco); a decorrere dal 29 aprile dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’esterno, mascherina che nell’esercizio di attività sportiva dovrà essere nella disponibilità della persona anche se non indossata; la gestione dei cani tra le ore 22,00 e le ore 06,00 deve avvenire entro e non oltre 200 metri dalla abitazione; sono ammesse le visite ai cimiteri secondo le norme in materia di distanziamento sociale”.