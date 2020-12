Golfo dei Poeti - A causa di un disguido tecnico, alcuni bollettini inviati per il rinnovo del pass ztl per il Comune di Lerici non indicano l'importo da versare. L'utente che ha ricevuto uno dei suddetti bollettini può contattare l'Ufficio Viabilità, scrivendo all'indirizzo e-mail ztl@comune.lerici.sp.it o chiamando il numero 0187 967326 (tasto 3) il martedì dalle 15 alle 18.