Parte il censimento anche nel Comune di Lerici

Golfo dei Poeti - A partire dal mese di ottobre, il Comune di Lerici è stato selezionato da Istat per effettuare il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che sarà realizzato mediante l'utilizzo di rilevazioni statistiche sul territorio e campionarie presso le famiglie.



La rilevazione coinvolgerà il Comune di Lerici nel periodo compreso tra il 1 ottobre al 20 dicembre 2018. I dati richiesti contribuiranno a far conoscere le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione, ad aggiornare i registri anagrafici, a rilevare la consistenza numerica delle abitazioni e le caratteristiche di quelle occupate.



La rilevazione si svolgerà in due fasi. La prima fase, nel mese di ottobre, sarà dedicata alla ricognizione di alcune aree e delle persone ivi dimoranti, presenti sul territorio comunale. La seconda fase, nei mesi di novembre e dicembre, sarà dedicata alle interviste dei nuclei familiari preselezionati da Istat. Tali attività verranno compiute da tredici rilevatori selezionati dal Comune di Lerici i quali saranno individuabili attraverso apposito tesserino di riconoscimento rilasciato su indicazione di Istat.



“Si raccomanda - si legge in una nota del Comune - la massima disponibilità e adesione allo svolgimento delle operazioni censuarie ricordando che sussiste in capo ai selezionati l’obbligo di legge di adempiere”.