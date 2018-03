Parla il protagonista dei video virali: "Da anni volevo sciare a Porto Venere"

Le imprese di Nicola sono state viste da molti spezzini attraverso i social. Immancabili le critiche per la salute degli sci, la caduta, la pavimentazione di Piazza San Pietro... Lui risponde: "Non mi interessa. Se non hanno di meglio da fare...".

Golfo dei Poeti - Poco dopo le 11 le sue prodezze sugli sci lungo la scalinata di San Pietro a Porto Venere hanno iniziato a rimbalzare sugli smartphone degli spezzini, poi sulle pagine Facebook, approdando al Tg1 delle 13.30.

Nicola Micheli, spezzino di Migliarina di 26 anni, non si aspettava certamente di diventare il protagonista di un video virale.

"E' stata una goliardata, niente di più. Da qualche anno mi dicevo che alla prima occasione avrei tentato di sciare lungo quel tratto di scala - spiega Nicola a CDS - se la neve fosse stata sufficiente. Così questa mattina sono partito con mio padre per andare a fare un po' di fotografie e valutare la situazione". La neve era sufficiente e Nicola, che è maestro di sci sulle piste di Cerreto Laghi, ha deciso di tentare.



Macchina fotografica a tracolla e sci in spalla i due hanno dunque raggiunto la "vetta" dalla quale Nicola si è lasciato scivolare giù.

"Ho preso il primo skilift alle 10 meno un quarto - afferma scherzando - e ho fatto due o tre discese, per fare le foto. Niente di più. Finalmente sono riuscito a unire la mia grande passione per la montagna con quella per i miei luoghi. Per una volta sono riuscito a sciare al mare!".

Mentre Nicola si godeva la neve di Porto Venere, da quelle parti i cellulari pronti a riprendere erano numerosi e sono stati messi in circolazione almeno tre video. "Li ho visti tutti - dice - ma non ho idea di chi sia stato a realizzarli". Tra condivisioni, false attribuzioni e pubblicazioni sulle televisioni nazionali, nonostante ore di ricerche telefoniche e via Facebook, è davvero difficile risalire agli autori di questi video, diventati ormai di dominio pubblico.



In uno dei tre - l'ultimo nel montaggio di CDS allegato all'articolo - si vede Nicola frenare in fondo al pendio e perdere l'equilibrio. E giù critiche da parte dei commentatori seriali. Obiezioni che non si sono limitate alle canzonature per la caduta (facilmente attribuibile al fondo non proprio ottimale), ma anche al trattamento riservato agli sci e al rischio di rovinare la pavimentazione (sic!).

"Mi interessa poco. Se la gente non ha di meglio da fare che preoccuparsi per i miei sci non so che farci. Evidentemente fa parte del gioco. La caduta? Beh, anche Hermann Maier cadde alle Olimpiadi di Nagano del 1998. Posso certamente farlo anche io. Comunque gli sci stanno bene, e anche il mio sedere".