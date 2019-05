Parco giochi abbandonato a Pozzuolo, sarà smantellato

Golfo dei Poeti - Erba alta, giochi consumati, evidente abbandono. Questo denunciano le foto che un lettore ha scattato all'area giochi di Pozzuolo, frazione di Lerici. “Lo sfalcio del verde toccherà anche questa zona nei prossimi giorni – spiega a CdS l'assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo -, come programmato. Va detto che quello non è un vero e proprio parco giochi. Prossimamente sarà smantellato e verranno invece installati nuovi giochi, accanto a quelli già presenti, nell'area verde accanto al centro sociale della frazione”. Da Palazzo civico chiariscono che questo intervento è in agenda da tempo e non è scattato in seguito ai tragici fatti di Pugliola, accaduti proprio al parco giochi.