Parco di Falconara, ritocco alle tariffe

Golfo dei Poeti - Ritocco alle tariffe del Parco di Falconara di Lerici, assai gettonato per le feste e le sagre d'estate. L'amministrazione comunale di Lerici, fermo restando la quota di 150 euro al giorno per l'utilizzo dell'ampio spazio pubblico, ha deliberato un'integrazione per il 'punto acqua' allestito da Palazzo civico con l'obbiettivo green di rendere ogni manifestazione più sostenibile. In particolare, ora a Falconara sono disponibili stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili; un punto lavaggio con lavastoviglie professionale; un distributore di acqua fresca direttamente erogata in brocca. Questa novità aggiunge una somma alla tariffa di 150 euro: 60 euro in caso di un giorno di utilizzo del parco, 110 in caso di due, 115 in caso di tre. Sommando: un giorno 210 euro, due giorni 410 euro, tre giorni 565.