Parcheggio interrato a Bagnara, affidato l'incarico per lo studio

Golfo dei Poeti - Nel programma della lista 'Per Lerici e i suoi borghi', che una settimana fa ha incassato la fiducia dei lericini consegnando al sindaco Paoletti un secondo mandato, ci sono importanti manovre in materia di parcheggi (si veda QUI). Tra i vari punti, c'è la realizzazione di un parcheggio a San Terenzo, in località Bagnara, sotto il campo da calcio, circa 200 posti a rotazione, nell'ambito di una più ampia progettazione che comprende la valorizzazione del parco delle case Arte e il collegamento delle stesse a Via Milano eliminando la separazione creata dalla strada provinciale. Un disegno – da concretizzare con al soluzione del project financing - che prevede altresì la realizzazione di un palazzetto adibito a campo da basket e di uno spazio polivalente coperto. E alla fine della scorsa settimana Palazzo civico, con determina del responsabile dei Lavori pubblici, ha affidato all'architetto Giuseppe Brusacà, per un importo di 11mila euro, l'incarico per uno studio di fattibilità, appunto, per il parcheggio e l'area sportiva.



N.R.