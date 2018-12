Parcheggio Serra: "Il Canale Casella non avrà più incrementi di portata"

Golfo dei Poeti - Proseguono i lavori per l'ampliamento del parcheggio pubblico della Serra di Lerici. In particolare, come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo in consiglio comunale, ora sono in corso gli scavi per la vasca dell'invarianza idraulica che "consentirà di mantenere controllata al portata del Canale Casella. Con questa soluzione progettuale il canale non avrà incrementi di portata", ha detto l'assessore, anche in risposta alla richiesta di informazioni in merito pervenuta nelle scorse settimane dal gruppo di opposizione Golfo dei poeti.