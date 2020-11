Parcheggi interrati, operazione da quasi 11 milioni

Golfo dei Poeti - È un piano triennale (2021-23) di lavori pubblici da 20 milioni e 425mila euro quello approvato in questi giorni dall'amministrazione comunale di Lerici. Una somma complessiva che, nei programmi dell'amministrazione, sarà per tre quarti coperta dall'apporto di capitali privati. Circa 15 milioni che, come recita il piano, dovranno sostenere, da un lato, i parcheggi interrati di Lerici e della Vallata (10,8 milioni), dall'altro la risistemazione della baia di Lerici (4,5 milioni). I primi, che Palazzo civico intende realizzare in project financing, prevedono un impegno di 2.8 milioni nel 2021 e il resto nel 2022, con procedure di affidamento al via quindi il prossimo anno, come anche per la sistemazione del porticciolo (con la realizzazione dei tanto dibattuti pontili). Per questo intervento il piano prefigura un impegno economico spalmato sulle tre annualità.



Nel menù, tra le varie opere, figurano lotto 2 e 3 del rifacimento della pavimentazione del Lungomare Vassallo (circa 900mila euro in tutto); 945mila euro di ripristino a seguito di danni da eventi calamitosi; 381mila euro per il secondo lotto della riqualificazione di Piazza Brusacà; 150mila euro per adeguamento e miglioramento antisismico e messa in sicurezza delle scuole; lotto 3 della riqualificazione della galleria Padula (214mila euro); adeguamento e messa in sicurezza della scuola Cochrane (350mila euro); riqualificazione di Via Roma (130mila euro); messa in sicurezza della falesia dalla spiaggia di San Giorgio (un milione); messa in sicurezza della falesia sotto il castello di Lerici (600mila euro); lotto 3 messa in sicurezza della falesia della Marinella (430mila euro). Per tutti questi interventi il Comune intendere avviare le procedure d'affidamento nel 2021, eccezion fatta per la riqualificazione di Via Roma, la messa in sicurezza della falesia dalle spiagge di San Giorgio (2022) e il terzo lotto di Piazza Brusacà (2023).