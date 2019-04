Parcheggi e traghetti, questo chiede il turista all'Infopoint lericino

Dove mangiare e dormire? Richiesta secondaria. E quell'inganno delle spiagge aperte ai cani...

Golfo dei Poeti - La stagione lericina si appresta a entrare nel vivo. Il tempo è bello da un pezzo e domani sarà il tempo di schiudere le uova di Pasqua e con esse il tran tran turistico. Chi verrà? E cosa vorrà? Un buon modo per farsi un'idea in merito è andare a scandagliare il lavoro dei punti di informazione turistica del territorio lericino, situati a San Terenzo, alla Venere azzurra e a Tellaro. Ebbene, da aprile a settembre 2018 gli operatori degli infopoint hanno avuto a che fare con oltre 8mila utenti, 5.800 dei quali turisti di nazionalità italiana. Tra gli stranieri predominanza, in quest'ordine, di francesi, inglesi, tedeschi, statunitensi e spagnoli.



Le richieste più frequenti? Di ordine squisitamente pratico. Su tutte, presenza di parcheggi e loro tariffe, pass, autobus e navette, traghetti, chiarimenti sulla Zona a traffico limitato. Seguono informazioni su sentieri, eventi, luoghi di interesse, strutture ricettive, ristoranti e Cinque Terre. In particolare il “Cosa fare”, e ancora più il “Dove dormire” e “Dove mangiare”, proprio non sono in cima ai pensieri dei visitatori. Costante la richiesta di materiale informativo, soprattutto guide e mappe dei borghi lericini e in generale del comprensorio spezzino.



“Nei mesi centrali, luglio e agosto, l’interesse dell’utenza media è rivolto a spiagge, balneazione e traghetti, il profilo è aderente a possessori di seconde case, persone di passaggio, ospiti di strutture con permanenza media settimanale, mentre nei periodi compresi fra aprile e giugno e il mese di settembre crescono le richieste per le aree di sosta camper e l’interesse maggiore verte sulla visita e la conoscenza del territorio comunale”, si legge nel report di Palazzo civico. Che riporta anche una cosa a suo modo curiosa, cioè che, rispetto al 2017, nel 2018 “sono cresciute le richieste di spiagge con possibilità di accesso ai cani. Ne vengono erroneamente segnalate alcune in internet”. Vatti a fidare della rete.