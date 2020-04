Paoletti blinda Lerici: "Non ce l'abbiamo con gli amici turisti ma è necessario"

Golfo dei Poeti - Lo spauracchio di un weekend di Pasqua che vanifichi gli sforzi collettivi di un mese. Dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti l'ordinanza-monito per i sindaci che si mettono in linea. Soprattutto sulle coste del Golfo, amatissime dai turisti del nord-Italia: e così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha siglato un'ordinanza che va in questa direzione con misure misure integrative in più per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del Comune di Lerici. "Quella emessa non è un’ordinanza contro gli amici d’oltre Appennino,

che amano Lerici quanto noi, ma è un'azione mirata alla tutela della salute di tutti e che si rivolge a chi pensa di poter irresponsabilmente violare le norme, senza capire che mette a rischio in primo luogo la sua vita e quella dei suoi familiari. In questo modo vogliamo proteggere tutti da comportamenti sconsiderati".



Come sempre diretto, il primo cittadino della cittadina aggiunge: "Colgo l'occasione per chiarire che non apprezzo, in alcun modo, i commenti di astio che spesso leggo nei confronti di proprietari di seconde case, molti dei quali sono amici e persone che hanno dato molto al nostro Comune. Per quanto riguarda la riduzione dell'orario destinato all'attività motoria, limitatamente al sabato, domenica e ai festivi, ritengo sia necessario spingere ulteriormente, affinché anche in questo caso ci sia la massima attenzione al rispetto delle norme. E' importante che tutti si rendano conto che ci troviamo ancora al centro della crisi sanitaria e che la nostra responsabilità è, in primo luogo, fare tutto ciò che ci è possibile per

uscirne quanto prima, evitando gravi ripercussioni sulle famiglie sia dal punto di vista sanitario che da quello economico".