Paoletti: "Infiltrazioni a scuola per le forti piogge, nessun allarme solo manutenzione ordinaria"

Golfo dei Poeti - "In merito alle infiltrazioni d'acqua piovana che hanno interessato il soffitto di due aule della scuola Poggi, intendo puntualizzare che l’amministrazione comunale ha già predisposto l'intervento di ripristino della guaina del tetto dell'edificio scolastico, interessata da un parziale scollamento". Lo afferma il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti rispondendo alle dichiarazioni rese dai consiglieri di opposizione della lista Siamo il golfo dei poeti (leggi qui).



"Il fenomeno, che si è verificato mercoledì 9 dicembre, in occasione delle forti piogge registrate, è di portata limitata e non interessa la qualità generale della copertura della scuola. Già la prossima settimana gli studenti, momentaneamente ospitati all'interno della scuola Paolo Fiori, potranno rientrare nelle loro aule. Rassicuriamo i genitori: nessun allarme ma una ordinaria attività di manutenzione", conclude il sindaco Paoletti.