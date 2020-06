Paoletti: "A Muggiano assembramenti, ma Fincantieri è indifferente"

Golfo dei Poeti - La situazione del trasporto pubblico nell'area dei cantieri di Muggiano e San Bartolomeo è ancora critica. Questa volta non sono gli utenti o gli autisti dei mezzi pubblici a denunciare pubblicamente i problemi, ma il sindaco di Lerici in persona.

"Ieri 11 giugno mi sono incontrato ancora una volta con il prefetto in merito alla gestione degli arrivi e ripartenze degli operai da Fincantieri e gli inaccettabili assembramenti che, nell'indifferenza della dirigenza aziendale (e non solo), si creano nel cuore della frazione di Muggiano. Il prefetto curerà di approfondire il problema con tutti i soggetti interessati.

Attendiamo con pazienza ancora qualche ora". Leonardo Paoletti annuncia così, sul suo profilo Facebook, l'intenzione di trovare una soluzione - di qualsiasi genere - al problema.



"Se nulla avverrà, stante che un provvedimento del sindaco di Lerici non avrebbe alcuna efficacia risolutiva, vista la situazione di confine tra i comuni e lo stato dei luoghi, sarà gioco forza segnalare i fatti all'autorità giudiziaria - spiega il primo cittadino lericino - perché siano assunti provvedimenti cautelari volti alla gestione del flusso in tempo di emergenza sanitaria. La questione rappresenta oggi uno schiaffo alle norme sanitarie e un'offesa alla sicurezza delle famiglie (dei residenti e degli operai) ma anche "ieri o domani", cioè fuori dall'emergenza, il disinteresse per ogni forma di adeguata gestione è difficilmente qualificabile se non quale esercizio di arroganza da una parte e di disimpegno dalle responsabilità da altra parte. Vedremo", conclude Paoletti.