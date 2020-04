Golfo dei Poeti - Un 110 e lode conferito in videoconferenza stamani per l'universitaria lericina Paola Baldassarri, che ha raggiunto - onorandolo alla grande - il traguardo della laurea specialistica in design navale. Classe 1994, la studentessa del Polo Marconi ha conquistato la commissione con il suo elaborato, portando a casa il massimo del bottino.