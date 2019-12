Panigaglia, occhi puntati sul Piano di emergenza

Golfo dei Poeti - Si terrà mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Porto Venere l'assemblea pubblica di consultazione della popolazione per il piano di Emergenza esterna del rigassificatore di Panigaglia. Un appuntamento molto atteso, anche perché rinviato di un mese a causa di una allerta meteo che è stata manata il 7 novembre. Lo slittamento dell'incontro era stato preceduto dal prolungamento dei termini per la presentazione delle osservazioni, anche perché era singolare il fatto che fosse precedente all'incontro a Palazzo civico. Il termine è definitivamente scaduto qualche giorno fa e mercoledì ci saranno probabilmente nuove polemiche per l'incongruenza nelle tempistiche percepita dalla popolazione.



L'associazione Posidonia, insieme a Legambiente e Italia Nostra, hanno reso noto di aver inviato al prefetto le proprie osservazioni.

"Occorre precisare che il Pee in discussione e quindi le nostre osservazioni sono costruite sullo stato attuale dell'impianto che, stando a notizie divulgate dalla società, sta per aggiungere alla sua normale attività di rigassificazione una attività di distributore di Gnl liquido che porterà ancora più gravi problemi nel nostro golfo. Lo stesso presidente della Gnl Italia ha per la prima volta ammesso in una intervista al Sole 24 ore l'inadeguatezza della strada Napoleonica sulla quale dovrebbero transitare autobotti cariche di gas. La società ha allora pensato di trasportare il gas dalla baia di Panigaglia a un punto vicino all'ingresso autostradale attraversando il golfo con bettoline che seguiranno una rotta perpendicolare a quella di tutte le navi e imbarcazioni che in gran numero giornalmente solcano queste acque. Tutto questo - affermano le associazioni - aumenterà il carico nel nostro golfo già gravato da mille problemi mettendo a repentaglio la sicurezza nostra e del nostro territorio. E per cosa poi? Per un combustibile fossile che è stato responsabile dal 2012 di oltre la metà dell'aumento globale delle emissioni di carbonio e che, come scritto nel rapporto annuale Global Carbon Budget 2019 pubblicato in occasione della COP 25, i ricercatori considerano 'una soluzione a breve termine'".



Di altro tenore le lamentele che alcuni residenti della costa di Marola e Cadimare hanno manifestato al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, con una lettera che evidenzia le carenze del piano per quel che riguarda la popolazione esterna al perimetro amministrativo di Porto Venere.



Nel piano, in effetti, sembrano esserci delle incongruenze. Non si capisce il motivo dell'indicazione della strada provinciale 370, la "Litoranea delle Cinque Terre", tra le vie di fuga in caso di incidente (visto che l'innesto con la Napoleonica è ben lontano dal sito di Panigaglia e che, a quel punto, la popolazione potrebbe mettersi in sicurezza dirigendosi verso la città), né perché non venga incluso Cadimare tra i territori a rischio (mentre c'è Marola), salvo poi citare l'ufficio postare del borgo come luogo con elevata densità di affollamento. Ma quello che maggiormente preoccupa è quali indicazioni dovrebbero seguire gli abitanti di Cadimare e Marola in caso di emergenza: quali sarebbero i punti di raccolta? è prevista una evacuazione via mare, e in quale modo?



Insomma, il sito di Panigaglia continua a non far dormire sonni tranquilli agli abitanti della costa, sia quelli di Porto Venere che quelli della Spezia. E l'occasione della revisione del Piano di emergenza esterna può essere quella giusta per chiarire come possa coesistere uno stabilimento del genere con un'unica via di accesso e di fuga stradale.



Per queste ragioni le associazioni invitano la popolazione a partecipare numerosa all'incontro di mercoledì.