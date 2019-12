Palmaria, l'Accordo di programma approda in consiglio

Golfo dei Poeti - Domani, sabato 14 dicembre alle 9.30, il consiglio comunale di Porto Venere si riunirà in seduta straordinaria per discutere riguardo all'Accordo di programma per la valorizzazione dell'isola Palmaria.

Tra il pubblico saranno presenti i rappresentanti dell'associazione "Palmaria Sì, Masterplan No" per dimostrare la loro contrarietà al "programma di svendita dei beni più pregiati dell'isola".

"Abbiamo lavorato sodo per capire meglio quali sono i fabbricati che Toti e Cozzani vogliono mettere sul mercato con l'avvallo del Demanio, della Marina militare, del ministero dei Beni culturali", affermano.

Sulla pagina Facebook compare l'elenco dei beni in questione:

Lotto n.1 (p.97): ex casermetta con accesso diretto in via dello Schenello, costruita nell'Ottocento e una volta pertinenza del complesso della Torre Corazzata Umberto I.



Lotto n. 2 (p. 364): ex villa sul mare con pontile di approdo del “complesso baraccamento del Terrizzo”, anche questa costruita a fine Ottocento.



Lotto n. 3 (p. 119): ex villa con splendida vista sul Golfo, la c.d. Villa del Direttore, un tempo anche con funzioni di alloggio del Comandante del carcere Torre Umberto, anche questa edificata a metà Ottocento.



Lotto n. 4 (p. 371): attenzione, esclusivo! Ex Villa Castigliano, facente parte del più ampio complesso di Villa Smith. Di questa lo Studio Land non è riuscito a individuare l’epoca di costruzione ... ma sarà mica importante?!?



Lotto n. 5 (p. 139): ex abitazione, con accesso diretto da via dello Schenello. Anche questa di costruzione risalente alla metà dell’Ottocento.



Lotto n. 6 (p.192): Casa Cantoniera, anche denominata “Alloggio Vice Capo Posto Stazione Segnali n. 172”, con accesso da via Cavour. Splendida vista mare.



Lotto. N. 7 (p.199): ex Cucina della Batteria Palmaria, con accesso da via Cavour. Epoca di costruzione: metà ottocento.



Lotto n. 8 (p. 206): ex Palazzina Alloggio Ufficiali del centro A.A. Sperimentale della Palmaria. Epoca di costruzione: metà ottocento. Perfetta per chi ama l’antico lusso e la tranquillità.



Lotto n. 10 (p. 214): box di 4 mq, via Cavour. Per chi non vuole esagerare.



Lotto n. 12 (p. 378): signore e signori, i pezzi migliori sempre alla fine. Per i clienti più esigenti, abbiamo qui la rinomata e famosa Villa Smith. Affaccio diretto sul mare, pontile riservato. Epoca di costruzione: fine Ottocento. Per chi ama distinguersi. Occasione unica ed irripetibile!



Lotto n. 13 (p. 220): lotto di discreta rilevanza. Complesso di edifici dislocati presso la Batteria Semaforo: comprende un “ex alloggio”, l’ex manufatto NATO, una cabina elettrica.

Clicca qui per visualizzare le schede.



"Serve una buona dose di ironia per ritenere tutto questo accettabile. Quello che potete leggere - proseguono dall'associazione - è l’elenco dei beni che il Comune di Porto Venere ha intenzione di alienare, nel suo futuribile ruolo di vera e propria agenzia immobiliare, in totale e completa noncuranza della tutela che invece questi beni meriterebbero. Non solo da un punto di vista etico, trattandosi di veri e propri “gioielli di famiglia”, ma soprattutto da un punto di vista storico, culturale, di memoria di civiltà. Questi valori non sono commerciabili, né moralmente né legalmente. Saremo presenti al Consiglio Comunale di Porto Venere di domani mattina, con la speranza che vengano fornite chiare spiegazioni di questa situazione e soprattutto venga chiarito chi, come, quando e perché ha deciso che questi beni siano alienabili e quale sia l’interesse pubblico che viene soddisfatto con queste alienazioni. A parte ovviamente la notevole contropartita che si sta per riconoscere alla Marina militare. Per chi fosse interessato, sono indicati, per ogni immobile, le pagine di riferimento dove trovare i dati degli immobili, contenute del documento “Fase 1: Approfondimento conoscitivo. Schede relative al patrimonio immobiliare oggetto di valorizzazione” reperibile sul sito www.palmarianelcuore.it", concludono i portavoce di "Palmaria Sì, Masteplan No".