Palmaria, i 'No Masterplan' a Lerici legge il mare. Lunedì appuntamento da Caran

Golfo dei Poeti - Oggi sabato 7 settembre il movimento Palmaria SI-Masterplan NO ha partecipato alla manifestazione 'Lerici Legge il Mare' ospite del gazebo del circolo Legambiente Lerici.

Giornata proficua con informazione del pubblico della manifestazione e contatti con autori ed editori presenti che si sono rivelati molto sensibili alle argomentazioni del gruppo, in particolare è stato avviato un proficuo dialogo con Alberto Cavanna - autore spezzino- ed il famoso scrittore di libri sul mare, lo svedese Björn Larsson.



L'attività informativa proseguirà nella giornata di lunedì 9 settembre 2019, nella sala Caran sopra l'omonima trattoria in via Genova,1.



Ordine del giorno:

ore 16:00 Presentazione del Progetto del Laboratorio Palmaria da parte del Prof. Giorgio Pizziolo

ore 17.30 Riepilogo delle azioni già fatte e delle iniziative in corso e previste

ore 18:00 Discussione sulla natura stessa dell'Associazione

ore 18:30 Raccolta di nuove adesioni e di proposte di azione



Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.