Palmaria, Negro: "Cozzani chiarisca come sarà pagato il debito con la Marina"

Golfo dei Poeti - "Visto che assessori e consiglieri regionali e comunali non sanno rispondere (fatto che ritengo molto grave), vorrei che Matteo Cozzani spiegasse pubblicamente come intende pagare il debito milionario che vuole stipulare con la Marina Miliare per la Palmaria, anche per rimediare alle tre bugie raccontate all'ultimo Consiglio Comunale". Lo scrive sulla pagina Facebook "Il Comune siamo noi", il presidente della Pro loco Palmaria, Paolo Negro, nel tentativo di ottenere una risposta pubblica da parte del primo cittadino di Porto Venere.



Secondo Negro il primo punto da chiarire deriva dal fatto che il sindaco "ha detto che ha proposto una permuta, ma non esiste documento pubblico che confermi ciò ed inoltre la legge 85/2010 riportata anche a pag. 131 del Masterplan dice chiaramente che i proventi delle alienazioni vanno a coprire i debiti comunali, quindi non posso essere usati come contropartite, soprattutto verso la MM che non è proprietaria degli immobili bensì concessionaria".

Per il presidente della Pro loco Palmaria Cozzani "ha usato in maniera ingannevole il dato del 25% dicendo che sarà il massimo che andrà alla MM, mentre le legge sopra dice che quella quota è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, che quindi nulla c'entra coi militari" e "ha detto che le valutazioni economiche verranno fatte successivamente, ma se un privato facesse prima il rogito e poi la stima da un'agenzia immobiliare, verrebbe ricoverato in un centro di igiene mentale".



"Ringrazio anticipatamente per la risposta se sarà puntuale e non sarà condita dalla solita demagogia", conclude Negro.