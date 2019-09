Ostreopsis ovata, un picco tra Lerici e Bocca di Magra

Golfo dei Poeti - Con una serie di campionamenti e analisi nell'Imperiese e un campionamento extra effettuato nel litorale di Fiumaretta e Marinella si è concluso il monitoraggio Arpal della microalga Ostreopsis ovata per l’estate 2019. “Durante la fioritura può, in alcune occasioni molto particolari e tuttora allo studio di diversi gruppi di ricerca internazionali, rilasciare una tossina, oggigiorno identificata come ovatossina (parente della palitossina, ma molto meno pericolosa per la salute umana). La fioritura è una condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della ovatossina: ci sono stati episodi di tossicità con poche migliaia di cellule/litro, mentre altre fioriture con milioni di cellule/litro sono risultate innocue. Gli effetti prodotti sull'uomo, causati dall'inalazione dell'aerosol marino, sono temporanei e rapidamente reversibili, e riguardano le prime vie respiratorie; solo talvolta si sono registrati stati febbrili”, si legge sul sito dell'Agenzia. Insomma, un'alga – tipica dei climi tropicali e presente nelle acque altotirreniche da non più di un ventennio – da tenere sott'occhio.



Nell’estate 2019, nei tratti monitorati, quattro volte si è toccato il livello giallo (ovvero presenza di cellule/litro tra 30mila e 100mila e condizioni meteo sfavorevoli alla formazione di aerosol e/o spruzzi d'acqua con forti venti e mareggiate), tre il verde scuro (presenza di cellule/litro tra 10mila e 30mila e condizioni meteo favorevoli al mantenimento della fioritura per 7-10 giorni) e otto il verde chiaro (sempre tra 10mila e 30mila cellule/litro e condizioni sfavorevoli al mantenimento della fioritura). Questa la situazione rilevata nel corso dell'estate nei quattro tratti di mare spezzini considerati: dall'Isola Palmaria a Punta Santa Teresa (Lerici) nessuna particolare concentrazione; da Santa Teresa al porticciolo di Lerici due casi 'verde chiaro' a luglio (da 23.700 e 10.900 cellule/litro) e un caso 'verde scuro' ad agosto (13.800 cellule/litro); dalla baia lericina a Bocca di Magra un caso 'giallo' (50mila cellule/litro) e un caso 'verde chiaro' (23.800), entrambi a luglio; infine, da Bocca di Magra al confine con la Toscana due casi 'verde chiaro' a luglio (entrambi di poco sotto le 13mila c/l) e un caso del medesimo colore al secondo giro di settembre (27.200 c/l). Le 50mila cellule per litro registrate al secondo giro di luglio tra Lerici e Bocca di Magra costituiscono la concentrazione più alta dell'estate ligure dopo le 64mila agostane messe a referto nel tratto Savona-Arenzano. Se per le situazioni 'verde chiaro' non c'è nessuna particolare dritta da seguire, per i casi 'verde scuro' e giallo' Arpal invita a “prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua ferma, piccole insenature chiuse o con barriera a mare affiorante o soffolta”. Nessun caso 'arancio' o 'rosso' per l'estate ligure, situazioni a rischio per via di alte concentrazioni, condizioni meteo amiche dell'alga e fioriture conclamate. Casi in cui è necessario allontanarsi dalle porzioni di mare interessate.



“Anche quest’anno – conclude Arpal - è stata rinvenuta la presenza - molto massiccia in occasione delle fioriture - di altre microalghe responsabili della colorazione delle acque. Fra tutte citiamo la Pyramimonas sp. , non tossica, ma che può trasformare il mare in una distesa color verde intenso (punta massima registrata 2.069.540 cellule/litro) e il dinoflagellato Alexandrium sp, potenzialmente tossico e responsabile anch'esso di colorazioni normale delle acque (giallo oro) che ha toccato una concentrazione massima di 163.385 cellule/litro”.