Ora i lavori costano meno, possibile collegare Muggiano agli Stagnoni

Golfo dei Poeti - Si incamminano verso gli stagnoni gli scarichi dei paesi di Pitelli e di Muggiano, il primo nel comune della Spezia, il secondo ultimo baluardo lericino verso occidente. Lo ha spiegato ieri a Pozzuolo, incontrando la cittadinanza, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, il quale ha esordito ricordando l'intesa raggiunta un anno fa per collegare le due località al depuratore di Fincantieri. “Una soluzione che a noi piaceva, c'era un accordo nero su bianco. Il depuratore Fincantieri è in grado di accogliere le utenze di Muggiano e Pitelli, andava solo rigenerato”, ha detto il sindaco, che è poi passato a spiegare l'attuale stato dell'arte.



“In passato – ha continuato il primo cittadino – Acam ci aveva detto che per arrivare dal Muggiano e da Pitelli agli Stagnoni servivano 8 milioni di euro (investimento dell'Ato idrico, ndr), un investimento davvero proibitivo. Ma adesso la normativa è cambiata. Le terre di scavo in Viale San Bartolomeo non sono più rifiuto speciale - erano tali in relazione al sito di Pitelli - quindi portarle in discarica costa venti volte di meno. È quindi possibile andare a tirare le linee delle condotte. I lavori sono in corso, sono arrivati fino a Porto Lotti e arriveranno, appunto, fino al Muggiano. Quindi scaricheranno agli Stagnoni sia Pitelli sia Muggiano, dove non c'è nemmeno lo spazio per le fosse Imo e la situazione è scoperta al massimo”.