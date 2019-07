Operazione a cuore aperto guidata via smartphone da Porto Venere

Golfo dei Poeti - Porto Venere protagonista del nuovo spot Tim per lanciare il 5G. Un minuto di emozionante narrazione che rimbalza tra la prestigiosa località del Golfo dei Poeti e una sala operatoria, presumibilmente quella del San Camillo di Roma, ospedale dove è da oltre vent'anni primario il cardiochirurgo Francesco Musumeci, volto attorno al quale ruota il video promozionale. Il luminare, in San Pietro per il matrimonio di quella che presumibilmente è sua figlia, viene contattato nel bel mezzo della funzione per guidare via smartphone un intervento a cuore aperto.



In un emozionante crescendo di musica, tutto fila liscio grazie al 5G. E mentre fuori dalla sala operatoria i parenti del paziente abbracciamo l'infermiera che dà loro la notizia della riuscita dell'intervento, il professor Musumeci torna torna con la testa al matrimonio guadagnando l'abbraccio della sposa. La direzione creativa dello spot istituzionale è di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim.