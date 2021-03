Oltre trecento anziani portovenersi vaccinati contro il Covid

Golfo dei Poeti - E' giunta al termine a Porto Venere, nelle giornate del 18 e del 19 marzo, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per residenti over 80 iniziata nelle giornate del 25 e 26 febbraio. Le persone che hanno ricevuto il vaccino sono oltre trecento e si avvicineranno a quota quattrocento quando verranno vaccinate anche le persone che hanno richiesto trattamento domiciliare. "Un grande risultato frutto di un ottima organizzazione e cooperazione. Si ringraziano in particolare gli uffici comunali, l'As15, i volontari di Protezione Civile delle Grazie, le Pubbliche Assistenze di Porto Venere e delle Grazie, la Croce Rossa di Fezzano, la Pro Loco di Fezzano e la società sportiva Forza & Coraggio ", queste le parole del sindaco Matteo Cozzani.