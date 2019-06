Ok dalla giunta regionale al Masterplan della Palmaria

Golfo dei Poeti - La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato il programma delle attività tecniche che devono essere effettuate per attuare le indicazioni del Masterplan della Palmaria.



“Dopo l’approvazione del Masterplan da parte della cabina di regia il 10 maggio scorso – spiega l’assessore Scajola - a questo punto si avvia il percorso per la messa in opera concreta del piano, che è frutto di un lungo e attento lavoro, condiviso con tutti i portatori di interesse. Quello di oggi è un passaggio tecnico, ma è fondamentale per dare l’avvio concreto del masterplan e, quindi, al processo di riqualificazione dell’isola”.



Il programma approvato oggi in giunta definisce le attività tecniche necessarie per armonizzare i piani territoriali regionali vigenti – il piano paesaggistico e quello della costa -, il piano del Parco di Portovenere ed il Piano urbanistico comunale, rispetto alle indicazioni contenute nel “Masterplan” in modo appunto da poter attuare gli interventi di valorizzazione dell’isola Palmaria.



L’azione di armonizzazione pianificazione vigente, che risulta particolarmente articolata, è finalizzata ad avere un unico quadro di riferimento territoriale e urbanistico ed è necessaria soprattutto per ridefinire la disciplina del Piano urbanistico comunale di Porto Venere che, in alcuni aspetti, risulta non adeguata rispetto alle azioni di tutela e valorizzazione delineate dal Masterplan.



“L’obiettivo operativo – conclude l’assessore Scajola - è quello di giungere entro la fine del 2019 all’adozione dell’Atto di Intesa, che avrà valore di piano urbanistico-territoriale”.