Nuovo consiglio direttivo per l'associazione Dalla Parte dei Forti

Golfo dei Poeti - Si rinnova, in vista di nuovi progetti e nuove sfide, il consiglio direttivo dell'associazione culturale "Dalla parte dei Forti" e con esso il sodalizio programma una serie di attività per il futuro.



Si tratta di un percorso in continuità per l'associazione che da oltre un decennio, iniziando come gruppo sperimentale, porta avanti l'idea del recupero delle antiche fortificazioni che si trovano nella cinta del Golfo della Spezia, al fine della tutela del patrimonio storico e del rilancio in chiave turistica.

Negli ultimi anni, infatti, l'associazione anche con progetti che si sono sviluppati in ambito nazionale, partecipando a forum e convegni, ha sdoganato il concetto che le fortificazioni, che sono una delle realtà più presenti nel paesaggio spezzino, debbano essere pensate soltanto come volumi da riconvertire ad altri fini, snaturandone il valore storico, architettonico ed ingegneristico. Proprio l'associazione, con progetti sperimentali che si sono svolti in più aree, dal centro cittadino all'isola Palmaria, ha dimostrato che è possibile riutilizzare questi luoghi, senza disperdere il loro significato, per fare un turismo sostenibile e con ricadute economiche concrete.

Negli ultimi anni le proposte e gli innovativi progetti sviluppati da tempo da "Dalla parte dei Forti" hanno trovato imitazioni e clonazioni, ma tutto questo è visto dell'associazione come un vantaggio, come un valore aggiunto, al pari delle importanti collaborazioni aperte, perché vuol dire che il significato del progetto iniziale, portato avanti spesso in solitaria, oggi è stato recepito e compreso da tanti-

Il nuovo consiglio direttivo sta così già lavorando per rimarcare le proprie linee programmatiche nel vasto e complesso programma di riqualificazione dell'isola Palmaria, nel contempo sono in sviluppo una serie di progetti da proporre alle amministrazioni locali, in primis quella spezzina, per il recupero dell'immenso patrimonio di fortificazioni che si trova attorno alla cintura urbana.



Il rinnovato consiglio direttivo dell'associazione vede Mariano Vignali in qualità di presidente, Stefano Danese in qualità di vicepresidente, Saul Carassale segretario, Davide Bertilorenzi cassiere e Fabio Giacomazzi consigliere delegato ai progetti escursionistici.