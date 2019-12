Nuovi lampioni a Lerici, in Salita Canata si spezza un palo della luce

Golfo dei Poeti - In Via Petriccioli a Lerici è in corso la posa dei nuovi lampioni. “I lavori perseguiranno per un paio di giorni nei quali non sarà consentito utilizzare parte dei parcheggi della via. Seguire la segnaletica in zona – comunica l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo -. L’intervento, di oltre un milione di euro, riguarda i punti luce di tutto il territorio comunale, la sostituzione di molti pali e la realizzazione di nuove linee e quadri elettrici. Grazie alla riqualificazione viene risparmiato oltre il 65 per cento di energia elettrica ottenendo notevoli benefici economici e per l’ambiente”. Un'operazione che pare quanto mai opportuna alla luce di quanto segnalato in queste ore dal Comitato di frazione di Pugliola-Solaro, vale a dire pali della luce in condizioni di degrado nelle vie Barcola e Carro nonché un palo spezzato in Salita Canata. Il numero gratuito per la segnalazione guasti è lo 800 978 447, attivo h24.