Nuovi brevetti da palombaro, domani è il gran giorno

Golfo dei Poeti - Domani, 12 febbraio alle 10.45, presso il Comando Subacquei e Incursori (Comsubin) della Marina Militare si svolgerà la cerimonia di conferimento dei brevetti da palombaro agli allievi del corso ordinario 2020 alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone. Grazie anche alla possibilità offerta dal concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1), numerosi giovani sono stati selezionati per affrontare l’impegnativo corso formativo della durata di circa un anno che ha permesso al Gruppo Scuole di brevettare diciotto operatori che hanno ricevuto una preparazione di altissimo livello fisico e professionale di base necessarie per essere impiegati in ogni operazione subacquea complessa ed intervenire su qualsiasi ordigno esplosivo rinvenuto in un contesto marittimo. Si può diventare un palombaro della Marina Militare attraverso la frequenza dell’Accademia Navale di Livorno e delle Scuole Sottufficiali, oppure partecipando, come già accennato, ad un apposito concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che permette di accedere direttamente alla Scuola Subacquei del Comsubin. Per maggiori informazioni basta consultare il sito www.marina.difesa.it alla sezione “Concorsi”.