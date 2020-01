Nuove celle ossario per il cimitero di Lerici

Golfo dei Poeti - E' in corso l'iter di gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei corpi loculi delle tre strutture cimiteriali e la realizzazione di nuove celle ossario.

L’Amministrazione Comunale ha disposto la progettazione degli interventi di manutenzione al fine di sanare le condizioni di tutte le strutture cimiteriali e ha proceduto con il finanziamento delle risorse necessarie.

“Gli interventi riguardano le coperture dei corpi loculi nonché il risanamento degli intonaci deteriorati e il posizionamento di nuove canale, gronde e pluviali per la raccolta delle acque. Sono inoltre necessari corposi interventi per la realizzazione delle impermeabilizzazioni – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Da inizio mandato abbiamo inoltre provveduto a istituire un ufficio cimiteriale strutturato, in modo da effettuare e gestire un censimento delle occupazioni, sanando situazioni di concessioni scadute da tempo e provvedendo quindi a liberare spazi sia nei corpi loculi che nei campi a terra. Da questa attività, che ha portato una notevole razionalizzazione, è emersa la necessità di realizzare le nuove celle ossario. Parallelamente, in stretta collaborazione con gli uffici tecnici, è stato elaborato l’ambizioso progetto di manutenzione straordinaria, che consentirà di restituire il decoro e la sicurezza che il luogo merita”.

L’importo dei lavori prevede un quadro economico di 520.000 euro e una durata lavori di 180 giorni. Nelle prossime settimane sarà espletata la procedura per l'assegnazione dei lavori.

L’anno scorso erano già stati finanziati importanti interventi urgenti, che hanno sanato situazioni critiche relative alla sicurezza dei luoghi.