Nuova Isee, Lerici proroga i termini per la presentazione

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha approvato il differimento al 30 Aprile 2019 del termine per la presentazione della nuova attestazione Isee da parte dei cittadini che già beneficiano delle prestazioni sociali agevolate erogate dei servizi sociali. Qualora alla data del 30 aprile 2019 gli utenti già in carica e servizi sociali non avessero provveduto a consegnare la nuova attestazione Isee ci sarà l'applicazione della tariffa massima di contribuzione riservandosi l'eventuale conguaglio con decorrenza dal primo gennaio 2019; oppure ci sarà l'interruzione su richiesta dell'utente delle prestazioni sociali agevolate a far data dal primo maggio 2019. Inoltre, si legge in delibera, "le nuove richieste di prestazioni sociali agevolate presentate dada cittadini sprovvisti di nuova testa attestazione Isee, rilasciata dopo il 16 gennaio 2019, non potranno essere accolte fatta eccezione per le situazioni urgenti che saranno valutate di volta in volta sulla base di una relazione redatta dalle assistenti sociali competenti".