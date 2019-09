Golfo dei Poeti - Mercoledì 4 settembre, in occasione della Notte bianca che si svolgerà a San Terenzo, la viabilità subirà le seguenti modifiche: dalle ore 19:00 alle ore 01:00 divieto di transito in via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara e fino al lungomare, e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato di San Terenzo; dalle ore 17:00 alle ore 01:00 divieto di sosta su tutto il lungomare , via Matteotti e via Mantegazza fino a Villa Shelley.