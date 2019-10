Nostromo sul molo per evitare la toeletta selvaggia delle barche

Golfo dei Poeti - Quell'attacco idrico pubblico dell'acqua in Piazza Garibaldi, lato mare, così proprio non va. Una valutazione trasversalmente emersa in occasione dell'ultimo consiglio comunale di Lerici. A porre il tema, dai banchi dell'opposizione, l'ex sindaco Emanuele Fresco. “Una situazione un po' selvaggia, servono controlli sull'utilizzo dell'acqua, sui consumi”, ha evidenziato il consigliere del centrosinistra, che a margine dell'assemblea aggiunge: “C'è chi usa il rubinetto per interi lavaggi di natanti anche di dimensioni importanti, è necessaria una regolamentazione da parte della Sviluppo turistico Lerici, che gestisce la baia, compreso l'aspetto delle barche in transito”. E attenzione, l'attacco di cui si parla è quello pubblico, non quello, sempre in zona, gestito con le sue determinate regole dalla Lega navale.



“E' vero, spesso c'è un utilizzo scorretto e selvaggio dell'acqua – ha detto in merito al rubinetto di Piazza Garibaldi il sindaco Leonardo Paoletti -, purtroppo assistiamo a comportamenti incivili”. Il primo cittadino ha delineato una possibile soluzione: “Penso che un giorno Stl (partecipata comunale, ndr) dovrà dotarsi di un nostromo – e magari di un ufficio – sul molo per controllare la situazione”. E a proposito di molo e barche, in consiglio si è parlato brevemente anche della riqualificazione della baia lericina con l'introduzione dei pontili galleggianti, filone che procede: “Abbiamo ricevuto dall'Università di Napoli tutta la documentazione prodromica alla stesura dei progetti e gli uffici stanno preparando la selezione dei progettisti da incaricare. Siamo in prossimità del traguardo”, ha affermato Paoletti.