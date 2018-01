Niente alcol e lattine da asporto per salvaguardare il carnevale

La decisione dell'amministrazione comunale di Lerici in vista del pomeriggio di festa in programma domenica prossima a San Terenzo.

Golfo dei Poeti - Divieto di vendita per asporto di alcolici e super alcolici e divieto di vendita per asporto in lattine e contenitori di vetro di bevande di qualunque tipo. Dalle 14.00 alle 18.00. Domenica 4 febbraio. A San Terenzo. E' quanto stabilisce un'ordinanza varata dall'amministrazione comunale di Lerici in vista del carnevale santerenzino, appunto in programma domenica prossima. Il provvedimento è finalizzato alla tutela del decoro cittadino e alla sicurezza dei passanti e di chi parteciperà alla manifestazione, senza dimenticare, come si spiega nell'atto, i costi e le difficoltà delle operazioni di pulizia in seguito all'abbandono a terra di bottiglie e lattine. L'ordinanza intende anche contrastare il possibile "verificarsi di fenomeni connessi all'abuso di alcool".



In caso di maltempo, il carnevale sarà rimandato all'11 febbraio, portando con sé anche l'ordinanza.