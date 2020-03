Niente Rocchetta, un posto di blocco per fermare chi avesse (ancora) idee sbagliate

Golfo dei Poeti - "Alla Rocchetta non si sale". Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti tuona su Facebook contro chi ancora, obnubilato dal sole, non avesse capito che non si scherza. L'opera dei volontari servirà proprio a bloccare quei pochi, si spera, che non hanno compreso il messaggio e vorrebbero salire sulla collina retrostante il borgo. Con un immenso e collettivo grazie ai volontari che si sono messi a disposizione e un monito che non può e non deve stancare soprattutto a chi lavora in prima linea: "Mantenete la distanza, sempre".