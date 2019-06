Nati nel 1969 festeggiano il loro cinquantesimo in Baia Blu

Golfo dei Poeti - Al ristorante dello stabilimento 'Baia Blu', una nutrita rappresentanza di cinquantenni santerenzini - più di trenta - si è trovata per festeggiare una tappa della vita così importante. Qualcuno è arrivato anche da fuori provincia. Per organizzare l'evento è stata creata una chat che ha raggruppato chi è nato nel 1969 ed ha vissuto almeno la propria infanzia a San Terenzo, condividendo le scuole e la vita del paese. "Memorabili i ricordi, così come il divertimento e le risate - affermano i partecipanti - Si è ballato fino a tarda notte, con l'energia dei vecchi tempi! Come dire, avere 50 anni e non sentirli!"