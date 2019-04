Nasce l'associazione Frega Project

Golfo dei Poeti - Una serata allo yacht club della Marina del Fezzano per raccontare le attività svolte sino ad oggi e quelle programmate. L'associazione "Frega Project", fondata dal ventisettenne spezzino Gabriele Capponi, per la prima volta si racconta sul territorio e decide di farlo davanti ad una platea qualificata. Per l'occasione si sono mobilitate le realtà legate al mondo delle associazioni di categoria e tanti settori dell'imprenditoria del territorio. Confartigianato, rappresentata da Nicola Carozza, Federica Maggiani, Angelo Mattellini e Giuliana Vatteroni per CNA, Graziana Gianfranchi e Fabrizio Cappellini per Confesercenti, Giorgia Bucchioni e Sara Filippetti Confindustria, Eugenio Bordoni Fondazione Manarola, Lorenzo Ferretti Spezia Calcio sono alcune delle realtà presenti in sala.



"Frega della sedia, frega degli ostacoli della disabilità, frega dei pregiudizi sociali." Sono le parole d'ordine che rappresentano l'associazione "Frega Project". "Abbiamo organizzato iniziative in tutta Italia e vogliamo organizzarci anche nel territorio spezzino. Siamo un gruppo di amici che suona e organizza anche serate di musica elettronica nelle discoteche per portare un messaggio di speranza. I ragazzi disabili non si devono sentire da soli, la speranza è l'arma che portiamo in giro. Con i fondi raccolti abbiamo organizzato un corso di guida sportiva sul circuito di Misano per un ragazzo che aveva come sogno nel cassetto quello di correre su una pista da corsa. Abbiamo entusiasmo e tanti progetti da sviluppare."



Tra gli interventi in sala anche quello del padrone di casa, Ugo Vanelo: "Siamo contenti di ospitare nella nostra struttura l'associazione "Frega Project", crediamo in questi progetti e vogliamo sostenere tutte le realtà associative che operano sul territorio. I miei complimentipiù sinceri vanno a Gabriele per le iniziative che sta portando avanti con tenacia e determinazione."



Durante il dibattito che è nato dalla presentazione della associazione è intervenuto anche il Senatore Grillo che ha ribadito la necessità di guardare alla nautica come settore di sviluppo e volano per l'economia del territorio.