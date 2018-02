Musica, frittelle e un ritocco al traffico, ecco il carnevale di San Terenzo

In vigore un'ordinanza contro vetro e lattine da asporto.

Golfo dei Poeti - Tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell'anno: il Carnevale di San Terenzo.

Maschere, costumi, coriandoli e stelle filanti invaderanno il centro storico, dando vita alla manifestazione diventata ormai una tradizione del territorio lericino.

L'appuntamento è domenica 4 febbraio alle ore 14, fino alle 17.30, con il lungomare reso totalmente pedonale per accogliere una elegante e festosa parata di trampolieri, carillon itineranti e lo spettacolo “Sogno Barocco” curato dal Teatro Scalzo di Genova.

La spiaggia prenderà vita con divertenti punti gioco per i più piccoli, musica, spettacoli mangiafuoco, laboratori di mascherine e truccabimbi, rappresentazioni con le marionette di Nonno Sergio e l’immancabile punto ristoro, dove servirsi di frittelle e tante altre golosità, sempre accompagnati dall'animazione dj di Andrea Cacciamano.

Non mancherà il concorso della mascherina più bella, la cui premiazione sarà preceduta dai bambini che libereranno tutti insieme in cielo palloncini colorati, in ricordo della “regina del Carnevale” Carla Gallerini.

A disposizione anche un servizio navetta gratuito che partirà dal parcheggio scambiatore dal Palasport della Spezia – alle ore 13.30, 14.15 e 15 - per arrivare a San Terenzo in via Gozzano e viceversa – con partenza da Via Gozzano alle ore 17, 17.45 e 18.30.

Sarà in vigore l'ordinanza anti lattine, vetro e superalcolici (QUI).



?La manifestazione si conferma anche quest'anno tra le date fondamentali dei carnevali liguri, con la particolarità di essere interamente pensato per i bambini, veri protagonisti della giornata. L'amministrazione è a fianco delle associazioni nel sostenere le iniziative storiche e culturali del territorio, le quali rappresentano il nostro patrimonio e bagaglio di tradizioni – commenta Luisa Nardone, assessore al Turismo -. Il nostro ringraziamento va in particolare al comitato del carnevale che al suo interno racchiude la totalità delle associazioni di San Terenzo, le quali svolgono quotidianamente un gravoso lavoro per mantenerne vivi storia e costumi, e alle forze dell'ordine che instancabilmente sono impegnate nelle operazioni logistiche, di viabilità e di controllo durante l'intera giornata. ?.



Il traffico veicolare sarà sospeso domenica 4 febbraio a San Terenzo dalle ore 14 alle 19 nei seguenti tratti: via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara e fino al lungomare di San Terenzo e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato di San Terenzo. Sarà istituito inoltre il divieto di sosta dalle ore 12 alle ore 19 su tutto il lungomare, in via Matteotti e via Mantegazza fino a Villa Shelley.