Multe non pagate da stranieri, Lerici apre la caccia

Golfo dei Poeti - “Cosa interessa agli stranieri di prendere una multa per divieto di sosta qua da noi? Mica le pagano...”. Quante volte abbiamo sentito questo refrain guardando una bella auto con targa tedesca che occupa un posto residenti. Ma adesso Lerici vuole cambiare rotta, o almeno provarci. L'amministrazione Paoletti infatti, in via sperimentale, ha affidato alla società Nivi Credit di Firenze l'incarico di recuperare il credito derivante da violazioni del Codice della strada compiute da cittadini stranieri sul territorio comunale lericino, con riferimento ai verbali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Si tratta, precisamente, di verbali notificati, perfezionati e divenuti a tutti gli effetti titolo esecutivo in quanto non riscossi. L'obbiettivo di Palazzo civico, come si legge in delibera “è garantire parità di trattamento con i trasgressori italiani”.



Per questa mansione il Comune, guidato dal sindaco Paoletti, non ha potuto avvalersi della società Ica, che si occupa delle riscossioni 'indigene' e non può sconfinare, reclutando appunto dal Mercato elettronico per la pubblica amministrazione la Nivi Credit, in possesso delle certificazioni per operare le riscossioni all'estero. L'incarico alla società toscana avrà durata di diciotto mesi e frutterà alla Nivi fino a un massimo di 39mila euro (con Iva si arriva a 47mila e rotti), frutto di una percentuale sulle sanzioni che effettivamente saranno riscosse. La ditta implementerà sul suo sito web una sezione attraverso la quale Piazza Bacigalupi potrà consultare lo stato di avanzamento delle pratiche di recupero. Attiva dal 1960, Nivi Credit serve sia pubbliche amministrazioni, sia realtà private. Tra le varie 'missioni', la riscossione delle multe a cittadini stranieri per conto del Comune di Milano.