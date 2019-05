Multa fino a 500 euro per la sigaretta in spiaggia. Ok ad aree fumatori

I dettagli dell'ordinanza diramata dal Comune di Lerici.

Golfo dei Poeti - Ufficialmente pubblicata l'ordinanza del sindaco di Lerici che vieta di fumare nelle spiagge libere, nelle spiagge libere attrezzate oggetto di concessione o gestione, all'interno degli stabilimenti balneari, sulle scogliere artificiali o naturali, in ogni struttura anche artificiale (come pontili o attracchi) posta all'interno di aree di balneazione, sul Molo Noceti e sulla banchina della marina di San Terenzo entro i limiti segnati dalla segnaletica in loco. Multe dai 25 ai 500 euro per i trasgressori, si legge nel provvedimento, emanato ufficialmente oggi e che avrà validità dal 1° giugno 2019. E le sanzioni saranno raddoppiate nel caso l'illecito sia compiuto "in presenza di soggetti maggiormente vulnerabili quali una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini".



Nell'ordinanza, emanata per ragioni ambientali e per tutelare la salute, si spiega che nei punti di ristoro e somministrazione in spiaggia potranno essere realizzate aree per fumatori opportunamente attrezzate, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune lericino, chiamato a verificare la compatibilità di tali aree con le prescrizioni dell'ordinanza. “I gestori delle spiagge e i concessionari degli stabilimenti – si legge ancora -, eventualmente tramite personale delegato, sono tenuti a garantire il rispetto dell'ordinanza all'interno delle aree di loro pertinenza anche mediante l'apposizione di specifica segnaletica con indicazione del nominativo dei responsabili”.