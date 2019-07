Mogol a Lerici, stop serale alla musica nei locali

Golfo dei Poeti - Stop alla musica – precisamente ai “piccoli intrattenimenti musicali” - martedì 6 agosto a Lerici, dalle 21.30 alle 23.30, per i locali limitrofi alla Rotonda Vassallo. Lo comanda un'ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Paoletti. La scelta di silenziare per due ore gli apparecchi di diffusione sonora è stata adottata a tutela dell'evento 'Mogol racconta Mogol', in programma proprio la sera del 6 agosto in Rotonda Vassallo, uno degli eventi più attesi del cartellone estivo lericino. Il grande Giulio Rapetti, storico paroliere di Lucio Battisti, sarà al centro di una narrazione appassionata inframezzata da indimenticabili canzoni di Battisti, Cocciante, Mina, Celentano e Morandi eseguite da Monia Angeli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte. I locali chiamati a far silenzio per due ore sono i bar Illice, Perla, Gambin e Cristallo, le pizzerie Il Cantiere e En Tragià e la gelateria La Fenice.