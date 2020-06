Moduli, cinema e sprint sui cantieri: Lerici torna a scuola

Golfo dei Poeti - Lerici continua a interrogarsi sulle modalità del rientro a scuola settembrino. Con tutte le difficoltà derivanti dal fatto che, al momento, dal Ministero dell'istruzione non siano ancora arrivate le linee guida, benché le dritte messe nero su bianco a maggio dal Comitato tecnico scientifico comunque forniscano una base di partenza per immaginare il ritorno tra i banchi. Ieri, nel corso dei una commissione scuola a cui, oltre a sindaco, assessore competente e consiglieri hanno preso parte anche il dirigente scolastico Stefania Camaiora, rappresentanti dei docenti e del Consiglio d'istituto, si è tornati a ragionare, come accaduto nel corso della precedente seduta, di quegli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'attività didattica, aggiunta agli attuali plessi, in modo da distribuire gli alunni in ossequio al principio del distanziamento. Del resto, come affermato dalla preside, si va verso classi da 8-12 alunni, non oltre. “La ricognizione degli spazi disponibili da parte del Comune è il primo elemento – ha osservato Camaiora – e vi chiediamo di comunicarceli non oltre il 30 giugno, per ragioni organizzative. Certo, moltiplicare gli spazi non vuol dire riuscire a mantenere lo stesso orario per tutti gli alunni, il Ministero non raddoppia l'organico, anzi il personale resterà quello che è”. Di qui la richiesta a Palazzo civico, da parte della preside, di far sapere quale possa essere l'impegno anche per reclutare educatori che possano dar supporto al personale ministeriale.



A proposito degli spazi papabili, si è tornato a parlare della riapertura della scuola di Tellaro, ipotesi che però pare non scaldare troppo “per un discorso di economia di scala”, come detto dalla preside, visto che riattivarla significherebbe utilizzare personale per gestire spazi nel complesso ridotti. Chiare le parole della dirigente scolastica in merito alla possibilità di accelerare sui lavori delle scuole Augenti e Mantegazza in modo da averle pronte a settembre, cosa richiesta a gran forza dai rappresentanti dell'opposizione, che hanno fatto leva sul ruolo commissariale in materia di edilizia scolastica assegnato ai primi cittadini dal Decreto scuola. “Sarebbero interventi risolutivi - ha osservato la preside –. Se andassero in porto i ritorni alla Augenti e alla Mantegazza la situazione del plesso di Lerici si alleggerirebbe un po' visto che avremmo nuovamente disponibile la Poggi”. La dirigente ha altresì informato che, guardando alle linee guida nazionali che verranno, “l'idea che si sta facendo strada tra gli operatori è che a settembre si tornerà a scuola allo stesso modo di prima, ma con le mascherine, senza l'obbligo del distanziamento”.

E ancora a proposito di spazi, l'assessore Toracca ha spiegato che nel ventaglio delle possibilità soppesate da Palazzo civico ci sono anche la biblioteca, il cinema teatro Astoria e l'utilizzo di moduli prefabbricati, magari noleggiati. Il tutto considerando sempre l'eventualità che le linee guida dispongano il pasto al banco e la conseguente possibilità di allestire aule nelle mense (attraverso opportuni interventi, quali quelli di insonorizzazione, come rimarcato dalla dott.ssa Camaiora).



“Va bene, noi ci stiamo impegnando nella ricognizione degli spazi – ha detto il sindaco Paoletti –, ma sicuramente la scuola è già in grado di instradarci. Se già potessimo avere indirizzi generali potremmo capire meglio cosa dare a livello di infrastrutture. Partire dalle infrastrutture perché poi voi possiate organizzare la didattica è un percorso che a me non sembra così logico”. Comune a tutti i presenti l'avversione all'ipotesi dei separatori in plexiglass in aula come anche all'eventualità – nel caso Roma stabilisse le necessità di didattica web per parte delle classi – che comunque gli alunni possano seguire le lezioni da remoto in spazi ricavati negli edifici scolastici, questo per ragioni di inclusione e anche di supporto alle famiglie. Entro la fine del mese la commissione si aggiornerà, verosimilmente quando il Miur avrà stabilito le coordinate per l'anno scolastico 2020/21.