Modifiche a viabilità e sosta per il Triathlon lericino

Golfo dei Poeti - In occasione del Triathlon di Lerici, che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 ottobre a Lerici, sosta e viabilità subiranno alcune modifiche.

Viabilità.Sabato 6 ottobre sarà interdetto il traffico veicolare dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, sulle seguenti vie: Lungomare tra Lerici e San Terenzo, da Rotonda Vassallo fino a Piazza Brusacà, Via Garibaldi, Via Bagnara, Via Pozzuolo, loc. Piannelloni, Via Militare, la SP28 Barcola – Montemarcello (tra Rotonda Pugliola e Rotonda Guercio), Svincolo Primacina, Largo Sardegna, Via della Repubblica, Via Matteotti (tra Pubblica Assistenza e Chiesa di San Francesco), Via Petriccioli e Via Roma.



Domenica 7 ottobre sarà interdetto il traffico veicolare dalle ore 10,00 alle ore 13,00 sulle seguenti vie:Via Gerini, Largo Sardegna, Svincolo Primacina, la SP28 Barcola – Montemarcello (tra Rotonda Pugliola e Rotonda Guercio) e incrocio Bellavista, Via Matteotti, Via Petriccioli, Via Roma, Lungomare tra Rotonda Vassallo e Hotel Venere Azzurra.

Si precisa che nella giornata di domenica 7, l'accesso a Tellaro sarà interdetto dalle ore 10,30 alle ore 13,00.



Nella giornata di sabato, per raggiungere Sarzana, il traffico in uscita da Tellaro sarà deviato su Montemarcello.





Sosta. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre, sarà interdetta la sosta sul Lungomare, in Piazza Ghidoni e nella parte superiore, lato monte, del Parcheggio “La Vallata”.