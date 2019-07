Mobilitazione per 'liberare' il molo, ma il cantiere tiene botta

Golfo dei Poeti - Sabato scorso, verso le sei del pomeriggio, il molo di Ruffino è stato teatro di una breve, partecipata e pacifica manifestazione organizzata dai residenti del quartiere levantino spezzino culminata in una sorta di catena umana. Precisa la finalità del mob di sabato scorso: “Mettere in luce – così i promotori dell'iniziativa, tra i quali il presidente della locale borgata ed ex consigliere comunale Massimo Pannone – la nostra richiesta al cantiere di liberare il molto costruito a suo tempo per noi residenti. Vogliamo dare un segnale alle istituzioni”. L'attività in questione è la Cantieri navali La Spezia, guidata della famiglia Agnese.



Dall'azienda riferiscono che la prescrizione inerente l'utilizzo della banchina per ormeggio diportistico è stata impugnata dal cantiere presso il Consiglio di Stato. E in attesa del verdetto della magistratura il privato ha deciso di mantenere la contestata recinzione che fa da 'confine', disegnando lo spazio in modo non gradito ai residenti. Recinzione che, nei giorni scorsi, è stata rimossa da ignoti per poi essere prontamente riposizionata dal cantiere. Sia a tutela dell'incolumità – entrare in un cantiere navale può certo esporre a rischi -, sia, dicono dai Cantieri navali La Spezia, per scongiurare ulteriori furti, visti i colpi messi a segno in passato, anche in tempi recenti.