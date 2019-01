Milano, Lerici, Senegal: la vela s'intreccia all'impresa sociale

Una bella storia dietro uno scatto africano. La racconta Davide Telleschi, di Pugliola, tra i protagonisti del progetto Tambali Fii.

Golfo dei Poeti - Bimbi africani sorridenti, una quindicina in tutto, alle spalle il mare, indosso la maglietta del Circolo velico Erix di Lerici. La bella foto, rimbalzata sui social, arriva dalla scuola di vela Sénévoile, creata nel 2012 a Ndangane, un paesino 150 km a sud di Dakar, dall'imprenditore e skipper Paolo Lodigiani. Un'esperienza sportiva di alto valore sociale, nata con l'obbiettivo di avvicinare gratuitamente alla vela le giovani generazioni senegalesi. Sì, ma l'Erix? Il punto è che lo scatto dei velisti in erba è un piacevole effetto collaterale di una storia più ampia che ha tra i suoi protagonisti Davide Telleschi, 35 anni, originario di Pugliola, velista, ricercatore a contratto al Politecnico di Milano, Dipartimento di design.



Davide è uno degli attori principali – di fatto, il braccio operativo – di Tambali Fii progetto partito in seno al Dipartimento di design del Politecnico con l'obbiettivo di “creare un polo di innovazione tecnologica e sociale per la crescita della filiera nautica e ittica senegalese come strategia di inversione dei fenomeni migratori dal continente africano”, come si legge nella descrizione ufficiale dell'iniziativa, che ha come timoniere il prof. Andrea Ratti, docente al Polo Marconi (dove Telleschi ha studiato design navale) e all'ateneo milanese. “Il primo step del progetto – spiega Davide a CDS – terminerà a fine gennaio, dopo due anni di lavoro. Tambali Fii ha interessato in particolare la capitale Dakar, dove ha sede l'Ipp - Institut polytechnique panafricain, con il quale abbiamo siglato un accordo quadro nell'ambito del quale è stato realizzato un incubatore di impresa. Abbiamo portato là tecnologie come una stampante 3D, abbiamo costruito macchinari per il riciclo della plastica, abbiamo insegnato loro a utilizzare i materiali compositi, svolgendo altresì lezioni di ingegneria gestionale e impresa indirizzata al sociale. Il tutto legato al settore ittico, ma con la speranza che conoscenze e know how possano trovare applicazione anche in altri ambiti”.



Nel corso dell'esperienza in Senegal – sette 'missioni' negli ultimi due anni, alcune di diverse settimane – Davide è entrato in contatto con Lodigiani, fondatore di Sénévoile, e tramite questi ha conosciuto Mandiaye, istruttore di vela a Ndagane. “A Sénévoile – osserva Davide – fanno un lavoro importante, cercando di togliere i ragazzini dalla strada. Con Mandiaye, di cui sono diventato amico e che mi ha coinvolto anche come istruttore, abbiamo pensato che sarebbe stato bello creare un legame con il mondo della vela europeo per aiutare la scuola di Ndagane, che per le sue attività ha bisogno di sostegno e materiali. E così, come primissimo passo, mi sono interfacciato con l'Erix grazie alla cui disponibilità è stato possibile donare una serie di magliette del circolo ai ragazzini di Sénévoile. Parliamo di un piccolo gesto... e di una fotografia su Facebook. Ma è comunque un inizio. L'auspicio – conclude Telleschi, che a Spezia fa parte di Progettomare - è continuare su questa rotta, immaginando un rapporto di collaborazione non solo con l'Erix, ma che magari coinvolga anche le altre associazioni del Golfo che si occupano di mare e vela”. Che dire... buon vento.