Mezzo milione di lavori sui cimiteri di Lerici

Golfo dei Poeti - Avanzano a Lerici i lavori di manutenzione straordinaria delle tre strutture cimiteriali (Narbostro, San Terenzo, Tellaro) e per la realizzazione delle nuove celle ossario. I lavori riguardano, nello specifico, l’impermeabilizzazione delle coperture dei corpi loculi, il risanamento degli intonaci deteriorati, il posizionamento di nuove canale di gronda e l’installazione di pluviali per la raccolta delle acque meteoriche, utili per evitare il verificarsi di infiltrazioni e i conseguenti deterioramenti.

Contemporaneamente, sarà svolta un’attività di manutenzione straordinaria delle alberature circostanti, oltre che degli spazi verdi all’interno delle strutture cimiteriali, garantendo ai luoghi il decoro dovuto. È in fase di predisposizione la fornitura di ghiaino, destinato ai campi in terra, e quella di nuove essenze, che saranno piantate lungo i perimetri dei percorsi.

I lavori sono iniziati nel mese di settembre e avranno durata di circa sei mesi, terminando quindi nel mese di marzo 2021.



“Grazie all’istituzione, cinque anni fa, dell’Ufficio cimiteriale, è stato possibile svolgere un minuzioso lavoro di monitoraggio, grazie al quale creare una banca dati con cui gestire in tempo reale il rinnovo delle concessioni e la pianificazione degli spazi necessari – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Marco Russo -. Da questa attività è emersa la necessità di realizzare nuove celle ossario nelle tre strutture”. L’importo dei lavori prevede un quadro economico di 520mila euro. L’intervento è stato affidato alla ditta Edilge Costruzioni srl, che ha proposto un ribasso del 28,8%. "Nel 2019 sono stati completati importanti interventi di risanamento delle situazioni critiche legate alla sicurezza dei luoghi, tra cui l’eliminazione di parti di intonaco pericolante", ricordano da Palazzo civico.