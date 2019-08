Mercato speciale a Lerici per il progetto "Saperi e sapori" dedicato ai pazienti di Salute Mentale

Golfo dei Poeti - Il progetto “Saperi e Sapori” – che si pone come obiettivo quello di contribuire al potenziamento e alla diversificazione delle attività socio-riabilitative già in atto presso il Centro di riabilitazione psicosociale "Casa dell'auto mutuo aiuto" sito in via Sarzana, 344 alla Spezia – è stato ideato dalle Associazioni della Salute Mentale con la collaborazione dell'ASL5 e la partecipazione di educatori della Cooperativa elleuno.

“Saperi e sapori”, iniziato nell'aprile 2019 e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, avrà durata di un anno. Si tratta dell'allestimento e gestione di uno spazio agricolo presso la "Casa dell'auto mutuo aiuto" che funge da aula all'aperto per l’insegnamento teorico pratico, da parte anche di esperti, delle tecniche naturali per la coltivazione dell’ortofloricoltura, destinato a cittadini in carico al Dipartimento della Salute Mentale dell'ASL 5, ma anche ad altri che abbiano il desiderio di partecipare e adottare stili di vita sani.

L'idea è di formare i singoli affinché, anche in modo autonomo, abbiano la possibilità di trasferire ed applicare le giuste tecniche di coltivazione e gestione di uno spazio adibito alla creazione di un orto, alla manutenzione di un giardino o di uno spazio verde. Ulteriore finalità è quella di creare un circuito di produzione, consumo e vendita dei prodotti; la bancarella per vendita solidale a Lerici si inserisce infatti all''interno di questi obiettivi. Nella bancarella saranno inoltre disponibili manufatti creati all'interno dei laboratori artigianali del Centro psico-sociale ed oggettistica vintage e di modernariato frutto di donazioni.

Il progetto Saperi e Sapori è destinato alle fasce deboli della popolazione ma aperto a tutti coloro che volessero apprendere o approfondire competenze agro-alimentari. I proventi del mercato solidale saranno utilizzati per incentivare le attività legate al progetto.