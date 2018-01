Matrimoni al castello, ora è affare del Polo museale

Golfo dei Poeti - Ora chi vorrà sposarsi nell'incantevole location del castello di San Terenzo dovrà prendere contatti con il Polo museale della Liguria e non più con il Comune di Lerici. Lo si legge in una delibera recentemente varata dalla giunta guidata dal sindaco Leonardo Paoletti. Il cambio di competenza è cosa naturale, visto che il bene è del Polo. Sposarsi nel maniero santerenzino costa 600 euro per i residenti e mille per i non residenti. Le somme, si spiega ancora in delibera, non andranno quindi più al Comune.