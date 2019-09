Mariperman in archivio, ecco chi ha vinto

Golfo dei Poeti - Un'azione di salvataggio in mare davanti a Porto Venere. Dalla terrazza del porticciolo, un nutrito pubblico, tra cui numerose Autorità militari e civili, hanno assistito ad una esercitazione di salvataggio in mare con elicottero eseguita dalla componente aerea della Guardia Costiera Saguarcost di Sarzana e ad una dimostrazione di soccorso in mare con

cani e mezzi di ausilio effettuata dai volontari della Protezione Civile SOGIT. A seguire è giunta in volo la pattuglia acrobatica di WeFly! Team (Baroni Rotti), unica formazione aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili, che si è esibita nel cielo del canale di Porto Venere tracciando emozionanti figure acrobatiche.



La pattuglia ha poi salutato la partenza della regata della classe 2.4 in cui si disputano il trofeo timonieri anche con

disabilità motorie. All’evento hanno assistito dal mare, a bordo di Goletta Pandora, i ragazzi seguiti dal Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale della Spezia e dall’Associazione il Porto dei Piccoli. Nel pomeriggio alle Grazie, al termine di una giornata che ha visto prendere il mare settanta imbarcazioni a vela, l’Ammiraglio Rosario Gioia Passione, direttore del CSSN, ha presieduto alla Cerimonia di premiazione. In conclusione, L’Ammiraglio ha ringraziato i patrocinatori, la Regione Liguria e i Comuni di La Spezia, Lerici e Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, oltre che il Comando Marittimo Nord, il Comitato dei Circoli Velici e tutti i Circoli, i Centri di Ricerca, tutte le Associazioni, le Forze dell’Ordine, gli Sponsor ed il proprio personale per l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento. Ha dato quindi appuntamento alla prossima edizione.





Di seguito la classifica delle varie regate.

Per le Vele d’Epoca nel Gruppo Epoca :1° classificato Jalina 2° Gazzell 3° Alcyone

Vele d’Epoca gruppo Classici: 1° classificato Ardi-Kerkira, 2° Grifone 3° Chaplin, entrambi della Marina Militare

Vele storiche 1° classificato Midva 2° Sula 3° Squilla Mantis

Vince il Trofeo CSSN-ADSP, miglior tempo compensato: Jalina



Nella Classe Orc gruppo A 1° classificato X-Press 2° Skarp 3° Raffica 3

Orc Gruppo B:1° classificato Valhalla 2° Melagodo 3° Antojo.

Gran Crociera 1° classificato Work in Progress 2° Sound of Silence 3° Lussy

Vince il 32° Trofeo Mariperman:Valhalla



Meteor1° classificato Serbidiola 2°Avance de Galera 3° Top Yacht

Classe 2.4 1° classificato Nicola Redavid 2° Fabio Vignudini 3°Andrea Arasio.

Veleggiata 2.0 1° classificato Naka 2 2° Papillon 3° Borin

Vince il Trofeo Assonautica: Midva



Vele latine 1° classificato Beigua 2° Canapone 3° Lazzaro