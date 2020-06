Marinella sicura a Ferragosto, Tellaro sotto i ferri a settembre

Golfo dei Poeti - Sarebbe dovuta essere l'estate del ritorno ai bagni alla Marinella di San Terenzo. Anzi, la primavera, visto che l'auspicio dell'amministrazione comunale di Lerici era tuffarsi già ad aprile, guardando dall'acqua una falesia finalmente in sicurezza. Invece il Covid-19 ha guastato le feste anche ai cantieri, che da qualche tempo sono comunque tornati attivi nel rispetto delle norme anti contagio. “I lavori alla Marinella finiranno il 15 agosto”, ha informato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo in consiglio comunale, facendo il punto anche su altre partite: “Il cantiere per l'ampliamento del parcheggio della Serra è completo all'85 per cento e il suo termine è previsto entro il mese di luglio. Inoltre sono in corso sul territorio comunale interventi di messa in sicurezza e di asfaltatura delle strade”. Previsto per giugno, slitta invece a settembre il cantiere per la perforazione da Piazza IV novembre a Piazza Rainusso funzionale al collegamento di Tellaro con il depuratore di Camisano. “Il gestore Acam Acque non riesce ad avviare ora i lavori a causa dell'emergenza sanitaria e ha quindi chiesto il rinvio a settembre”, ha spiegato l'assessore.



Nelle prossime settimane, ha aggiunto, prenderanno il via i lavori di riqualificazione della piazzetta di Pugliola e del muro di Piazza Santa Croce alla Serra. “Sono state fatte le gare per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del campo da bocce di Pozzuolo, delle aree cimiteriali e per la sistemazione del Sentiero dei poeti. Nei prossimi giorni saranno stipulati i contratti e poi partiranno i lavori. E ancora, il Cuc (Centro unica di committenza, ndr) ha avviato le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico delle scuole Mantegazza e Augenti, per la realizzazione del nuovo sentiero di Fiascherino e per il condizionamento del Palazzo comunale”.



Intanto alla guida del Settore lavori pubblici c'è stato un avvicendamento. Scaduto il 31 maggio il contratto dell'architetto Valentina Gatti, che dopo tre anni e mezzo passa il testimone al geologo Stefano Palandri, che Lerici condividerà fifty fifty con Ameglia. “Da parte dell'amministrazione mi sarei aspettato una comunicazione al consiglio comunale in merito a questo cambio della guardia. Inoltre ritengo necessaria una riflessione sulla divisione del funzionario con Ameglia. Penso sarebbe opportuna una figura attiva interamente su Lerici, e non divisa al 50 per cento con un altro Comune”, ha osservato dai banchi dell'opposizione l'ex sindaco Emanuele Fresco. “Il dottor Palandri arriva a Lerici, che lo dividerà con Ameglia, in comando dalla Regione. Questa situazione sarà in vigore fino al 30 settembre”, ha precisato Russo.